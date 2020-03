Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Mit der offiziellen Einweihung einer neuen internistischen Intensivstation (ITS) reiht sich das Klinikum Brandenburg in die Riege der Großkrankenhäuser in Cottbus, Potsdam und Frankfurt/Oder ein. 30 Betten stehen auf der Station zur Verfügung, hinzu kommen 16 intermediate Care-Plätze, die im Bedarfsfall belegt werden könnten. Zuvor waren auf der Station lediglich 18 Intensivbetten vorhanden, womit das Krankenhaus "oft an seine Grenzen kam", wie Gabriele Wolter, Geschäftsführerin des Städtischen Klinikums, sagte.

Sie lobte in ihrer Rede das Engagement von Dr. Dominique Petrus und Steffen Krüger, die den Aufbau der Station wesentlich vorantrieben und damit den lang gehegten Wunsch der Kardiologen, Prof. Dr. Michael Oeff und Prof. Dr. Oliver Ritter, nach einer größeren Station Realität werden ließen. Als größtes Problem stellte sich neben den Baumaßnahmen beim Umbau dabei die Personalgewinnung heraus. So seien schon 2018 genügend Ärzte für ein Drei-Schicht-System vorhanden gewesen, nicht jedoch das nötige Pflegepersonal, sodass im Oktober 2018 zwar ein erster Teil der Station in Betrieb genommen werden konnte, der Vollbetrieb jedoch erst ab August 2019 möglich war.

"Mit der neuen internistischen ITS haben wir jetzt die Möglichkeit, auch komplexe Krankheiten auf Universitätsniveau zu versorgen und können deutlich mehr Patienten nach dem aktuellen Stand der Intensivmedizin versorgen", bemerkte Prof. Ritter, der anfügte, dass viele Behandlungsmethoden, wie das Einsetzen einer Herzklappe über minimalinvasive Techniken zwar für die Patienten schonender seien, jedoch einer intensiven Vor- und Nachbehandlung bedürfen, die durch den Mangel an Intensivbetten auf der alten ITS nicht gewährleistet werden konnten. Ergo mussten Patienten aus der Region dafür oftmals in weiter entfernte Zentren verlegt werden, was im Flächenland Brandenburg mit einer alternden Bevölkerung ins besondere Angehörige vor logistische Probleme stelle. Außerdem sei durch die "Bereinigungswelle" der kleinen Krankenhäuser, etwa in Genthin oder Lehnin, die Zahl der Patienten allgemein zunehmend, erklärte Ritter.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher bezeichnete die neue ITS des Klinikums deshalb auch als "Meilenstein für die bestmögliche Behandlungsmöglichkeit und Versorgung der Patienten". Sie lobte weiter, das Klinikum Brandenburg habe sich in den vergangenen Jahren "zu einem unverzichtbarem Anker in der Gesundheitsentwicklung entwickelt".

Die Einrichtung der internistischen ITS erfolgte während des laufenden Betriebs binnen zwei Bauabschnitte in weniger als einem halben Jahr, um die Versorgung der Patienten aufrecht erhalten zu können. Neben den Patientenzimmern finden sich hier nun auch ein Arztzimmer zur Schichtübergabe, Personalräume und ein Thekenbereich mit Herzzentrum.