Mandy Oys, Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) 60 Katastrophenschützer aus Oberhavel wollten sich diesen Freitag zur Jahreshauptversammlung treffen. Die wurde nun abgesagt – wegen des Coronavirus.

"Uns war wichtig, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen", begründete Kreissprecherin Ivonne Pelz am Dienstagvormittag die Absage. Man halte es derzeit nicht für angebracht, Vertreter aller Katastrophenschutzeinheiten zusammenzubringen. Schließlich müsse eine solche Jahreshauptversammlung nicht zwingend zu diesem Zeitpunkt stattfinden, so Pelz. Sie könne gut nachgeholt werden.

Auch Schulveranstaltungen stehen auf der Kippe. Es soll noch am heutigen Dienstag eine Entscheidung darüber geben, wie mit Schulveranstaltungen in nächster Zeit umgegangen wird, sagte Ivonne Pelz. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt werde entschieden, ob beispielsweise das Zweifelderball-Kreisfinale der Grundschulen am Donnerstag in Liebenwalde ausgetragen wird.

Zwölf Oberhaveler befinden sich wegen einer möglichen Corona-Infektion derzeit in häuslicher Isolation, bestätigte die Kreisverwaltung. Montagnachmittag waren es noch neun.