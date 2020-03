Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Einen Tag nach dem Finale wird er erst 19, aber schon jetzt drückt Nachwuchs- Akteur Tony-Fränk Schultze der uckermärkischen Eis-­hockeyliga seinen Stempel auf. Im dritten Halbfinalmatch seiner Flemsdorfer Kufencracks erzielte der Führende in der Saison-Torjägerwertung allein neun Treffer zum 14:6-Erfolg gegen Lok Berlin.

Das erste Drittel wurde zu einer wahren Schultze-Gala: Schon in der ersten Minute brachte er die "Haie" in Führung und ließ dann in der fünften, elften, 14. und 16. Minute sage und schreibe vier weitere Treffer zur 5:0-Drittelführung der Flemsdorfer folgen. Die hatten das erste Halbfinale gegen die Truppe aus der Hauptstadt genauso knapp mit 7:6 gewonnen wie sie das zweite eine Woche später verloren. Deshalb konnte der Beobachter nicht davon ausgehen, dass es diesmal diesen Flemsdorfer Durchmarsch gibt.

Allerdings war das Lok-Team zur späten Sonnabendpartie (Beginn 21 Uhr) auch nur mit elf Akteuren angereist, darunter zwei Torsteher. An der Kondition wegen beschränkter Wechselmöglichkeiten aber hat es – wie der klare Spielstand bereits nach 20 Minuten zeigt – nicht in allererster Linie gelegen. Vielmehr zeigten sich die Flemsdorfer Haie, die in den gesamten 60 Spielminuten übrigens nicht eine einzige Zeitstrafe kassierten (Berlin: dreimal 2 min), gnadenlos im Verwerten ihrer Möglichkeiten. Schultze setzte seinen Torrausch im Mitteldurchgang mit dem 6:0 fort (25.), Marcel Haucke erhöhte auf 7:0 (28.), ehe Robert Ackermann endlich fürs erste Berliner Erfolgserlebnis sorgte.

Schlussdrittel bringt zwölf Tore

Beim 7:1-Zwischenstand ging es in den Schlussabschnitt, in welchem sich die "Haie" nochmal warmschossen für das titelentscheidende Match am 21. März. Noch dreimal Schultze, zweimal Marcel Meißner, Michael Witmann und Matthias Giersch sorgten für weitere sieben Tore. Immerhin setzten die Hauptstädter auch noch fünf dagegen: Tilo Sprenger (2), Ackermann, David Wolff und Dennis Voigt trafen.

Lok Berlin bestreitet somit gegen Titelverteidiger Eismammuts Uckermark das kleine Finale, ehe die Fans schon mit Spannung dem Endspiel entgegenfiebern können.