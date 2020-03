Julian Stegemann

Bernau Auch ohne wichtige Eckpfeiler im Kader hat Rot-Weiß Schönow in der Fußball-Kreisoberliga gegen den 1. FC Finowfurt deutlich mit 7:0 gewinnen können. Über das gesamte Spiel hinweg dominierte der favorisierte Tabellenvierte das Geschehen und der Aufsteiger hatte so gut wie keine Chancen.

Mit Hannes Krüger, Sebastian Gausepohl oder auch Enrico Molkentin fehlten bei Schönow wichtige Spieler aufgrund von Verletzungen, sodass Trainer Tobias Robel improvisieren musste. Im Sturm lief beispielsweise Denny Ewert auf, der in der Regel bei den Altherren in der Ü-35-Kreisliga kickt und dort Toptorjäger ist. Gegen schon in der Anfangsphase überforderte Finowfurter kam der 37-Jährige gleich mehrfach zu Abschlüssen. In der 14. Minute eröffnete der Routinier mit seinem Treffer zum 1:0 den Torreigen.

Schönow drückte aufs Gaspedal und kam nur drei Minuten später zum nächsten Treffer. Alexander Brösel versenkte trocken zum 2:0 (17.). Finowfurt fehlte Selbstvertrauen, profitierte allerdings zunächst einmal davon, dass der Gastgeber etwas Tempo herausnahm.

Die Rot-Weißen hatten jedoch alles im Griff und kamen kurz vor der Halbzeit zum nächsten Tor. Peter Erdmann traf vom Punkt sicher in die rechte Ecke und erhöhte auf 3:0.

In die zweite Halbzeit startete Finowfurt mit etwas mehr Elan und ging bissiger in die Zweikämpfe. Doch schon nach vier gespielten Minuten war Schönows Pascal Bettge nach einem Heber in die Spitze allein auf weiter Flur. Im Eins-gegen-Eins bezwang der junge Stürmer Finowfurts Schlussmann Robby Fabian und netzte ein – 4:0.

Für Finowfurt kam es daraufhin noch dicker. Peter Erdmann (56.) und Paul Balzar (57.) legten zwei weitere Tore für die Hausherren nach und schraubten das Ergebnis in die Höhe. Im Anschluss zeigte aber Finowfurt Moral und versuchte zumindest noch einen Treffer zu erzielen. Doch es fehlte meist die Genauigkeit in der Offensive. Schönow hingegen legte durch Thomas Böhm noch das 7:0 drauf und setzte damit den Schlusspunkt (88.).

"Uns hat heute fast eine ganze Elf gefehlt. Aber auch ohne die wichtigen Spieler haben wir das gut gemacht und sind zufrieden", fasste Tobias Robel die Leistung seiner Mannschaft zusammen.

Rot-Weiß Schönow: Hubertus Zschorlich, Paul Paasche, Peter Erdmann, Paul Balzar (68. Brian Joschko), Lukas Lang (46. Thomas Böhm), Marcus Croonenbrock, Alexander Brösel, Oliver Höft, Christoph Spitze, Pascal Bettge, Denny Ewert (61. Marcel Richter)

1. FC Finowfurt: Robby Fabian, Jan Smolka, Tim Westerkamp, Jann Schwarz, Tim Schulz (46. Alexander Targatz), Diego Rosse, Bastian Schulz (77. Tom Puppe), Enrico Jenning, Sascha Ehling, Paul Schuster, Jens Rohrbeck