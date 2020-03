Dirk Liedtke

Eisenhüttenstadt Mit 2:3 (1:2) hat der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt sein Landesliga-Spiel beim BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow verloren und bleibt damit abgeschlagenes Schlusslicht der Süd-Staffel.

Dabei war Dynamo sofort im Spiel und hatte durch Christian Grätz und Daniel Friedrich in der 10. Minute eine Doppelchance zur Führung. Nach Freistoßball von Falk Busch nahm Daniel Friedrich den Ball volley, doch Preußen-Keeper Tim Kupper reagierte großartig, den Nachschuss setzte Christian Grätz aus sieben Metern freistehend neben das Tor.

Mit der ersten gefährlichen Aktion gingen die Gastgeber durch Norman Guski in Führung. Dabei profitierte er von einem individuellen Fehler der Dynamos vor dem eigenen Strafraum. In der weiteren Folge hatten die Gastgeber zwar mehr Ballbesitz, aber Dynamo verstand es immer wieder, mit viel Einsatz den Spielfluss der Preußen zu unterbinden.

Gefährlich wurde es für die Gäste eigentlich nur zweimal, als Justin Jakob auf der rechten Seite freigespielt wurde. Seine flachen Eingaben waren aber eine sichere Beute von Sebastian Grummt.

In der 38. Minute fiel dann der verdiente Ausgleich für die Gäste. Daniel Friedrich traf mit einem schönen Strahl aus 18 Metern ins linke Eck. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur eine Minute später erzielte Justin Jacob die erneute Führung für die Preußen. Allerdings lag hier eine klare Abseitsposition vor. Den Beginn der zweiten Hälfte verschliefen die Dynamos. Sebastian Schult hatte im Zentrum viel Freiraum und setzte den auf der rechten Seite durchstartenden Justin Jacob ein, der flach vor das Tor passte, wo Norman Guski vor allen Dynamo-Verteidigern an den Ball kam und diesen unter die Latte hämmerte. Dies war zweifelsohne ein schön herausgespieltes Tor, aber auch dieser Treffer hätte nicht zählen dürfen, da Norman Guski bei der flachen Eingabe vor dem Ball und damit im Abseits stand.

Dynamo trifft umgehend erneut

Dynamo wirkte aber nicht sonderlich geschockt und kam durch Jan Kretschmann postwendend zum Anschluss-Treffer. Eine Freistoßflanke von Daniel Friedrich köpfte Dynamos Routinier schulmäßig ins lange Eck zum 2:3.

Danach kam viel Hektik auf, die Preußen zeigten sich mehrfach mit Abseitsentscheidungen des Linienrichters nicht einverstanden, während die Dynamos kaum noch was zu ließen. Lediglich einmal als der eingewechselte Ramiz Lukassek vor Sebastian Grummt auftauchte, wurde es gefährlich, allerdings setzte der bullige Stürmer den Ball neben den Kasten.

Dynamo hingegen hatte noch einige gute Chancen, so setzte der eingewechselte Nico Urbansky nach Eingabe von Daniel Friedrich den Ball neben das Tor, ging ein Kopfball von Jan Kretschmann knapp über den Kasten und zeigte sich Tim Kuper bei einem Freistoßknaller von Oliver Weniger auf den Posten.

Mit der letzten Aktion im Spiel war sogar noch der Ausgleich für Dynamo möglich, als Toni Seelig eine Eingabe risikovoll direkt abnahm und der Ball knapp über den Kasten strich.

Am Sonnabend kommt nun der unangefochtene Spitzenreiter der Landesliga, der SV Frankonia Wernsdorf, in den Sportpark und bei den Dynamos hoffen alle, dass der mit einer Blessur am Oberschenkel aus dieser Partie gegangene Benjamin Bartz mitwirken kann.

FSV Dynamo Eisenhüttenstadt: Sebastian Grummt – Benjamin Bartz, Falk Busch, Konstantin Klippenstein, Robert Glaser (54. Toni Seelig) – Jan Kretschmann, Tom Nolten (70. Nico Urbansky), Mustapha Arrach, Oliver Weniger – Daniel Friedrich, Christian Grätz

Tore: 1:0 Guski (14.), 1:1 Friedrich (38.), 2:1 Jakob (39.), 3:1 Guski (49.), 3:2 Kretschmann (55.) – Schiedsrichterin: Elisa Schicketanz (Sonnewalde) – Zuschauer: 45