Volker Rudolph

Markendorf Blau-Weiss Markendorf hat sich in der Fußball-Landesklasse Ost 0:0 von Eintracht Peitz getrennt. Im wegen heimischer Platzsperre kurzfristig auf den Kunstrasenplatz in der Buschmühle verlegten Spiel mussten sich die Markendorfer gegen den Tabellenfünften mit einem Punkt zufrieden geben. Mit nunmehr 22 Zählern sind die Markendorfer Zehnter in der Ost-Staffel. Übergreifend holten sie damit sieben von neun Punkten aus drei Spielen.

Gegen taktisch gute und sehr tief stehende Gäste konnten die Blau-Weissen vor allem in der ersten Halbzeit ihre spielerische Überlegenheit nicht in Tore umsetzen. Die Markendorfer machten aus ihren Offensivaktionen viel zu wenig. Die Gastgeberführung wäre durchaus verdient gewesen.

In der zweiten Hälfte sah es zunächst ähnlich aus und Sascha Kloß hatte die Riesenchance zur Blau-Weiss-Führung (65.), doch der Schuss aus Nahdistanz ging leider nicht ins Tor. Die Gäste wurden nun mit gefährlichen Kontern stärker. Blau-Weiss-Torwartlegende Piotr Dmuchowski hielt aber in zwei "Brandsituationen" den Punkt fest und der Spielverlauf wurde immerhin nicht auf den Kopf gestellt.

Wenigstens einen Punkt gerettet

Die Markendorfer Trainer haderten dann auch etwas, dass ihren Jungs kein Treffer gelungen war, verwiesen aber auch darauf, dass so ein Spiel ebenso im Schlussgang verloren werden kann. Für Denny Danowski war es wichtig, dass gespielt wurde und wenigstens nach schwierigem und umkämpften engen Spiel ein Punkt auf der Habenseite stand. Sein Blick richtete sich schon auf die sieben noch ausstehenden Heimspiele. Dort sollen dann eigene Treffer fallen und weitere Punkte folgen.

Am Sonnabend beim Zweiten

Am Sonnabend steht für Blau-Weiss das schwere erste Rückrundenauswärtssspiel an. Er spielt beim aktuellen Tabellenzweiten FSV 63 Luckenwalde II. Im Hinspiel hatten die Markendorfer mit einem 3:2-Sieg den damaligen Spitzenreiter gestürzt.

Blau-Weiss Markendorf: Piotr Dmuchowski – Mateusz Nowaczewski, Pascal Trampe, Jason Hintze, Randy Bresch – Kamil Krzeptowski, Alexander Bernwald, Sascha Kloß (73. Tommy Klatt), Eric Wieland – Ceyhan Güleryüz, Dawid Zurawski (83. Lukas Herrmann)

Schiedsrichter: Robert Pischyglowa (Bruchmühle) – Zuschauer: 57