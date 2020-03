Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die orangefarbene Babydecke ist Ruß geschwärzt. Die Wände, die Fußböden, die Türen, die Treppen ebenfalls. Am Montagabend hat in dem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße 95 in Fürstenwalde ein Kinderwagen gebrannt. "Wir ermitteln wegen schwerer Brandstiftung", sagte Polizeisprecher Stefan Möhwaldam Dienstagmorgen. Die Kriminalisten der Inspektion haben bereits Spuren gesichert.

Die Fürstenwalder Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Personen seien laut Polizei auch nicht in Gefahr gewesen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro. Das Gebäude sei weiter bewohnbar.

Am Montag war dort nur eine Frau anzutreffen, die in ihrer Wohnung Ordnung machte. Auskünfte zum Brand dürfe sie wegen der polizeilichen Ermittlungen nicht geben, sagte sie.