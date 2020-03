Wie schon in den Punktspielen konnten sich die SGW-Vorderleute auch im Pokal auf ihren Torwart Nicolas Tosch verlassen.Fotos: Terstegge © Foto: ter

Martin Terstegge\BRAWO

Brandenburg In der ersten Runde um den Ostdeutschen Wasserballpokal hatte die SGW Brandenburg, nach Meinung des Trainers Christopher Bott, mit Stepp Praha eine der schwersten Aufgaben zugelost bekommen. Aber auf jeden Fall eins der attraktivsten Lose, denn die Partien zwischen beiden Mannschaften gehörten zu den besten, als die Prager noch mit ihrem Sonderspielrecht in der 2. Wasserball-Liga mitmischten. Aktuell stehen sie auf dem dritten Platz in der 1. tschechischen Liga.

Im Marienbad trat das Stepp-Team mit einem Mix aus jungen und erfahrenen Akteuren an. Es hatte auf jeden Fall den besseren Start, nutzte gleich zu Beginn ihre zwei Möglichkeiten zur raschen 2:0-Führung (2.). Doch bevor sich ein Fehlstart bei den Gastgebern abzeichnete, nutze Patrick-Jörg Hehr die erste Überzahlchance zum Anschlusstreffer (3.). Und auch die zweite wurde noch in der gleichen Minute genutzt, diesmal vollendete der junge Tom Gustavus.

Das Überzahlspiel, ansonsten nicht unbedingt ein Prunkstück der SGW-Mannschaft, sollte auch im weiteren Verlauf für zahlreiche Treffer der Brandenburger sorgen. Sehr zur Freude des Trainers Bott, der nach Absprache mit dem Team auch wieder selbst im Becken aktiv war, wurden diese hervorragend heraus gespielt. Die Tore drei und vier zu Beginn des zweiten Viertels durch Hehr (9.10.) gingen ebenfalls Hinausstellungen gegen die Gäste voraus. Beim fünften SGW-Tor herrschte dann Gleichstand im Wasser, doch die zwei weiteren Treffer zum 7:4-Pausenstand resultierten wieder aus dem exzellenten Überzahlspiel.

Was die Gastgeber bis zur Halbzeit im Wasser boten, war eine tolle konzentrierte Leistung in der Deckung wie im Angriff. Könnten sie das Niveau aber auch beibehalten, gerade im dritten Abschnitt hatten sie schon häufiger Mühe ihren Rhythmus wieder zu finden. Dass schien sich nun auch wieder am Sonntag zu bewahrheiten, nach dem Tor durch Denis Wagner verkürzten die Tschechen schnell auf 6:8 (19.).

Es war aber bestenfalls ein Strohfeuer, die Hausherren blieben die spielbestimmende Mannschaft und hatten gerade auf der Torhüterpositionmit Nicolas Tosch einen klaren Vorteil. Während der SGW-Schlussmann selbst im Eins-gegen -Eins noch die Finger an den Ball bekam, rutschten seinem jüngeren Pendant einige Würfe durch, die nicht unhaltbar erschienen. Dass soll aber die Leistung der SGW-Schützen nicht schmälern, sie nutzten halt die Schwäche konsequent aus, bauten den Vorsprung bis zum Schlussabschnitt auf 12:6 aus.

Die Brandenburger spielten sich teilweise in einen Rausch, es gelang ihnen beinah alles. Zum Beispiel als Maximilian Stresow nur den rechten Pfosten traf, kam der Ball genau zu Gabriel Stanovsky, der dann zum zwischenzeitlichen 15:7 vollendete. Die Gäste hatten da schon längst resigniert. Hatte Trainer Goran Krivokapic in der Pause sein Team noch lautstark instruiert, registrierte er nach dem Seitenwechsel, nach außen emotionslos, die weiteren Gegentore, die in eine 8:17-Niederlage für die Prager mündete.

Trainer Bott war, wie die heimischen Fans hochzufrieden, sprach von der besten Saisonleistung: "Wir haben als Kollektiv super in der Defensive gestanden, und vorn uns die Tore ruhig heraus gespielt, gerade im Überzahlspiel. Ausdrücklich loben möchte ich Toni Roehl, der schon seit Wochen konstant gute Leistung abliefert und sich heute mit seinem Treffer belohnt hat."

Wann es im Pokal weiter geht ist noch offen, die nächsten Ligaspiele sind am 21. und 22. März, auswärts in Potsdam und in Wedding.

SGW: Tosch, Zick, Kupka, Roehl 1, Mischur, Gustavus 4, Bott 1, Stresow 1, Stanovsky 3, Behrendt 1, Hehr 5, Wagner 1, Schwarze.