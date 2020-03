OGA

Oberhavel (MOZ) Im Landkreis Oberhavel können Autos jetzt auch online angemeldet werden. Das teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit. Die Online-Abmeldefunktion gibt es bereits seit Anfang 2015.

"Das persönliche Erscheinen in der Straßenverkehrsbehörde für die Zulassung, Ummeldung oder Abmeldung eines Fahrzeugs ist nicht mehr zwingend erforderlich", sagte Verkehrsdezernent Matthias Rink (CDU) am Dienstag.

Wie bei der schon möglichen Abmeldung von Fahrzeugen werden für die Online-Zulassung ein Internetanschluss, ein Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion sowie das entsprechende Lesegerät für den heimischen Computer benötigt. Auf das Lesegerät kann verzichtet werden, wenn stattdessen ein Smartphone mit der Anwendung "AusweisApp2" vorhanden ist, so die Kreisverwaltung. Hinzu kommen ein reserviertes Kennzeichen, eine gültige Hauptuntersuchung, ein Konto, von dem die Gebühren und die Steuern abgebucht werden können, sowie eine elektronische Versicherungsbestätigung, die so genannte eVB-Nummer der Versicherung, zum Nachweis der Kfz-Haftpflichtversicherung.

"Auf der Internetseite des Landkreises sind die für die Neu- und Wiederzulassung notwendigen Daten in die Antragsmaske einzutragen", erklärte das Landratsamt. Nachdem die Gebühren und der Zulassungsantrag bestätigt und an die Zulassungsbehörde übermittelt wurden, prüft und bearbeitet diese den Antrag. Bei positivem Ergebnis erhält der Antragsteller die Zulassungsunterlagen sowie die Stempelplakettenträger mit einer entsprechenden Anleitung per Post zugesandt. Die Plaketten sind dann auf dem Kennzeichen am Fahrzeug anzubringen.

Noch bevor die Plaketten zugesandt werden, kann das Fahrzeug bereits am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Der Antragsteller muss dazu lediglich eine am Ende des Online-Vorgangs automatisch erstellte Bestätigung ausdrucken und jederzeit im Fahrzeug mitführen.

Zum i-Kfz des Landkreises gelangen Sie unter folgendem Link:

https://www.oberhavel.de/Bürgerservice/Auto-und-Verkehr/Kraftfahrzeug-Zulassung