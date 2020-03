Juliane Keiner

Görzke/Bad Belzig (moz) Bundesweit laden am zweiten Märzwochenende, 14. und 15. März, von 10.00 bis 18.00 Uhr Töpfer und Keramiker in ihre Werkstätten, Ateliers und Studios, um ihre Handwerkskunst zu präsentieren. Zu einer äußerst beliebten Tradition hat sich dieses Wochenende entwickelt. Nicht nur bei Sonnenschein, nein auch in strömendem Regen, so die Erfahrung vergangener Jahre, nehmen Freunde des handwerklichen Könnens die Wege auf sich. Gewährt werden Einblicke in die handwerklich-kreative Arbeit, geladen wird zum Ausprobieren, zum Mitmachen, zu Vorführungen und mehr. In der näheren Umgebung sind dabei und freuen sich auf Besucher:

Königsblau Keramik

Thomas Rottenbücher, Schmerwitz 8 in Wiesenburg: Die Besucher können gern selbst kreativ werden und vorgefertigte Stücke bemalen sowie dem Schaudrehen beiwohnen.

KÜCHEN KERAMIK

Elke Heihs, Brandenburger Straße 5 in Görzke: Neben der Ausstellung werden Kaffee und Kuchen gereicht.

Töpferei Peter & Petra Ludwig

Wiesenburger Straße 2 in Görzke: Kindertöpfern, Drehvorführungen sowie Kaffee und Kuchen lassen den Aufenthalt zu einem Erlebnis werden.

Keramikwerkstatt Kathrin Schulz

Reetzer Straße 9 in Görzke: Neben einer Werkstattführung und handwerkliche Vorführung wird Hinterglasmalerei präsentiert.

Töpferei Winfried Wagner

Chausseestraße 54 in Görzke: Es werden Kaffee und Kuchen zur Ausstellung gereicht.

Keramik Birck

Cordula Birck Breite Straße 136

in Görzke: Zusehen und Mitmachen stehen bei Kordula Birk auf dem Programm.

Töpferei Heinitz

Bärbel Heinitz, Breite Straße 23

in Görzke: Kinder können sich im töpfern ausprobieren, während die Eltern und Großeltern Kaffee und Kuchen genießen.

Keramik-Atelier Karina Hilbig

Straße der Einheit 23 in Bad Belzig: Geboten werden am Aktions-Wochenende Vordrehen, Werkstattführungen und Kaffee und Torte.