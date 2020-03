Ina Matthes

Grünheide (MOZ) Auf der Baustelle für die Tesla-Fabrik bei Grünheide kann jetzt das Gelände planiert werden. Das Landesamt für Umwelt hat die entsprechende Genehmigung erteilt.

Danach darf das Unternehmenauf dem gerodeten Areal den Oberboden abtragen und das Areal einebnen. Es darf dabei nur Bodenmaterial eingebracht werden, das für die Verwendung in Wasserschutzgebieten geeignet ist, teilte das Landesamt für Umwelt mit. Das Unternehmen hat bei den Arbeiten Umweltschutzauflagen zu beachten.

Die Bäume, in denen Fledermäuse überwintern, müssen stehen bleiben, bis die Tiere ihr Winterquartier verlassen haben. Auch Flächen mit Waldameisennestern können erst eingeebnet werden, nachdem die Nester umgesiedelt wurden. Überdies gibt es Anordnungen zu Lärm- und Arbeitsschutz.

Tesla führt diese Arbeiten auf eigenes Risiko aus. Bei der jetzt erteilten Genehmigung handelt es sich um einen vorzeitigen Maßnahmebeginn. Das bedeutet, das Unternehmen muss den früheren Zustand auf dem Gelände wiederherstellen, falls die endgültige Genehmigung doch nicht erteilt wird. Mit diesem Bescheid wird im Sommer 2020 gerechnet. Das Verfahren dafür läuft noch.

Als nächstes werden in der kommenden Woche, am 18. März,die gegen das Vorhaben eingebrachten Einwendungen von Institutionen und Bürgern in Erkner öffentlich erörtert. Insgesamt sind nach Informationen des Landesamtes für Umwelt 361 Einwendungen eingegangen. Sie kommen zu fast zwei Dritteln aus Grünheide, Erkner und Umgebung, zu knapp einem Drittel aus dem übrigen Brandenburg und Berlin.

Nur wenige Einwände sind aus dem Bundesgebiet oder dem Ausland eingegangen. Sie betreffen vor allem die Themen Wasser, Wald, Verkehr und Naturschutz.