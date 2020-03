Elke Kögler

Kremmen (MOZ) Ein Enblem der Marke Volvo, Teile einer Fahrzeugfront und drei zerstörte Leitplanken haben Polizeibeamte am Dienstag, 0.55 Uhr, im Bereich der Abfahrt Kremmen der Autobahn 24 zwischen dem Autobahndreieck Havelland und der Anschlussstelle Kremmen in Fahrtrichtung Hamburg vorgefunden. Ein Verkehrsteilnehmer hatte eine der zerstörten Leitplanken gemeldet und dies der Polizei über den Notruf gemeldet. Ein Unfallverursacher konnte durch die Polizei bislang nicht ermittelt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 750 Euro. Eine Unfallanzeige gegen Unbekannt wurde gefertigt.