Fredersdorf Montagmorgen stellten Polizisten im Rahmen von Ermittlungen zu einem Autodiebstahl in der Fredersdorfer Chaussee einen Renault Clio mit polnischen Kennzeichen. In dem Fahrzeug saßen zwei Männer im Alter von 29 und 46 Jahren. Der Jüngere war bereits hinlänglich mit Eigentumsdelikten erfasst, so dass die Beamten sich das Fahrzeug einmal genauer besahen. Dabei fanden sich in einem Rucksack ein Airbag, passend zu einem Citroen, sowie Fahrzeugschlüssel und ein Zündschloss. Im Unterboden des Kofferraums entdeckten die Beamten dann auch noch Kennzeichen eines Citroens Berlingo. Die beiden Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, ob sie auch für denDiebstahl des Citroen Jumper verantwortlich zeichneten, der kurz vorher aus der Feuerbachstraße verschwunden war.