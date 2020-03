MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Montagabend entdeckten Fahnder von Bundespolizei und Landespolizei in der Straße Halbe Stadt in Frankfurt (Oder) einen abgestellten VW Sharan mit polnischen Nummernschildern. Eine Kennzeichenabfrage in polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass diese eigentlich an einen VW Passat gehörten.

Als sich ein Mann dem Wagen näherte und damit davonfahren wollte, griffen die Fahnder zu. Wie sich herausstellte, war der VW Sharan tatsächlich in Berlin gestohlen worden und seit vergangenen Donnerstag zur Fahndung ausgeschrieben.

Der 21 Jahre alte Mann, der nun im Verdacht steht, mit dem Diebstahl etwas zu tun zu haben, wurde vorläufig festgenommen.