Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Zwei Ausstellungen eröffnen in der kommenden Woche im Kulturzentrum Rathenow. Daniel Schröder zeigt ab Mittwoch, 18. März, 11.00 Uhr, Gemälde unter dem Titel "Mittenmang im Asphaltgrau". Er erzähle, so die Ankündigung des Hauses, in seinen Bilder vom Alltag und der Ästhetik des von Menschen gemachten Raums. Bis zum 3. Mai werden die Ansichten des Großwudickers die Flure im 1. Obergeschoss zieren.

Der Wuppertaler Crossmedia-Journalist Frank Sonnenberg zeigt Fotografien, die sicher auch gut ins Optik-Industrie-Museum passen würden. Sonnenbergs Bilder laden auf eine visuelle Reise durch die Lichtbrechung ein: Die Ausstellung "Refraktion" zeigt Gestalt und Charakter eines farblosen Brillenglas. Sichtbar gemacht durch das Zusammenspiel von Licht, Brechung und Blickwinkel. Diese Ausstellung eröffnet am 21. März, 15.00 Uhr im Foyer des Hauses.