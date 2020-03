Markus Kluge

Neustadt Die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin hat aufgrund der Corona-Fälle in Neustadt ihre Filiale vorsorglich geschlossen. "Zum Schutz unserer Mitarbeiter haben wir am Montag und Dienstag zu. Wie lange geschlossen bleibt, entscheiden wir je nach Lage", so Pressesprecher Christopher Arndt. Ihre Bankgeschäfte können die können die dortigen Kunden online, an den Automaten oder auch telefonisch erledigen, so Arndt. Die Bargeldversorgung sei aber gesichert, da die Automaten wie gewohnt bestückt werden.