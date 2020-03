Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der vor einem Monat in sein Amt eingeführte Inspekteur des Heeres der Bundeswehr, Generalleutnant Alfons Mais, muss vorübergehend in häuslicher Quarantäne arbeiten.

Wie er per Nachrichtendienst Twitter mitteilte, hatte er an einer Konferenz bei USAEUR (der 7. US Army in Europa) Kontakt mit einem bestätigten Corona-Verdachtsfall. Der General teilt mit, ihm gehe es gut: "Statt Truppenbesuchen und Terminen in Berlin erst einmal Homeoffice", twitterte er. Der Stab des Heeres hat seinen Sitz in der von-Hardenberg-Kaserne in Strausberg.