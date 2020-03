MOZ

Altlandsberg Polizisten sahen sich am Montagmorgen acht Rumänen einmal etwas näher an, die mit zwei Kleintransportern in der Straße An der Mühle unterwegs waren. Auf den Ladeflächen fanden die Beamten Kupferkabel sowie Ventile aus Messing und diverse Trennwerkzeuge. Einer Kontrolle wollten die acht Herren eigentlich entgehen und so suchten sie noch schnell ihr Heil in der Flucht. Doch kamen sie nicht weit und wurden letztlich unter dem Verdacht der Bandenhehlerei festgenommen. Ihre Ladung hatte einen Schätzwert von 5000 Euro. Glaubhaft erklären konnten sie deren Herkunft nicht. Die 28 bis 46 Jahre alten Täter sind teilweise auch bereits wegen Eigentumsdelikten bekannt.