Kloster Lehnin Im Rahmen der 30. Brandenburgischen Frauenwoche hat der Kreisbauernverband Potsdam-Mittelmark e.V. eine Theatervorstellung organisiert. Gezeigt wird am Dienstag, 17. März, ab 18.30 Uhr im Café Niewar "Als ich fortging", eine Brandenburger Geschichte von Axel Körting über Erlebtes und Erfundenes, über Klischees, die Sehnsucht nach Heimat und den Aufbruch in die Ferne und darüber, was passiert, wenn einem das Land unter den Füßen ausgetauscht wird. Inspiriert ist die Stückentwicklung von Interviews mit Menschen aus Brandenburg.

Karten für die Veranstaltung sind über den Kreislandfrauenverband Potsdam-Mittemark unter 033846/ 90999, an der Touristen-Info Kloster Lehnin, Café Niewar sowie an derAbendkasse zu haben. Der Eintritt kostet sieben Euro. Einlass ist ab 17.30 Uhr.