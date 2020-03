BRAWO

Brandenburg an der Havel Das Brandenburger Gesundheitsamt informiert aktuell darüber, dass keine Quarantäne gegenüber irgendwelchen Personen angeordnet wurde. Es sei lediglich ein möglicher Kontakt eines Saldern-Lehrers aus Potsdam zu einem möglichen anderen Kontakt in Potsdam mitgeteilt worden. Eine Bestätigung einer erfolgten Ansteckung oder über Symptome des Potsdamer Kontakts gäbe es aber nicht. "Der Lehrer hat in Abstimmung mit dem Direktor des Saldern-Gymnasiums aber die Schule vorsorglich von sich aus nicht mehr besucht und keinen Unterricht gegeben, sondern ist direkt zuhause in Potsdam geblieben. Ein Kontakt mit Schülern fand nicht statt", lässt das Gesundheitsamt weiter wissen.

Außerdem informiert das Gesundheitsamt ab sofort auf der Internetseitewww.stadt-brandenburg.de/leben/gesundheit/coronavirus-ncov/ täglich über die Anzahl der gemeldeten, laborbestätigten Corona-Fälle in der Stadt Brandenburg an der Havel. Aktuell liegt die Zahl bei null bestätigten Fällen.