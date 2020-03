Nancy Waldmann

Kostrzyn (MOZ) An der brandenburgisch-polnischen Grenze werden nun neben den Autobahn-Grenzübergängen Swiecko bei Frankfurt und Olszyna bei Cottbus seit Dienstagmittag auch in Kostrzyn sogenannte sanitäre Grenzkontrollen durchgeführt. Das teilte Joanna Konieczniak, Sprecherin des polnischen Grenzschutzes (Straz Graniczna) in Krosno Odrzanskie mit.

Teams aus Bediensteten des polnischen Grenzschutzes, der Polizeien sowie Bedienstete von Feuerwehren und Straßenwesen messen bei Busreisenden Fieber und erfassen Kontaktdaten sowie Abfahrtsort und Reiseziel.

In Swiecko und Olszyna, wo die Kontrollen bereits am Montagnachmittag starteten, laufe der Verkehr flüssig und ohne Zwischenfälle weiłter, sagte Joanna Konieczniak Bis Dienstag 12 Uhr seien dort 119 Reisebusse angehalten worden. 881 Fahrgästen seien Kontrollen unterzogen worden. Bei keinem Fahrgast wurde bislang erhöhte Temperatur festgestellt, so Joanna Konieczniak. In Swiecko arbeiten pro Schicht 22 Kontrolleure. An der Stadtbrücke zwischen Frankfurt und Słubice sei vorerst kein Kontrollpunkt vorgesehen.