Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Nachdem am Montag der Eingang der Aldi-Filiale in Bad Freienwalde mit einem Betonblock versperrt war, traf es am Dienstag die Filiale in Wriezen.

Auch dort entdeckten die Mitarbeiter am frühen Morgen, dass Unbekannte den Eingang mit tonnenschweren Betonblöcken verrammelt hatten. Diese wurden im Laufe des Vormittags von einer Baufirma mit schwerem Gerät entfernt.

Die Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) teilte mit, dass inzwischen der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen habe, da ein politischer Hintergrund vermutet wird. Worauf sich diese Annahme stützt, wurde dagegen nicht mitgeteilt.

Die Vermutung, dass es sich um eine gezielte Aktion gegen den Konzern Aldi Nord richtet, liege nahe, könne aber nicht bestätigt werden.