Volkmar Ernst

Häsen (MOZ) Befragt nach ihren Zukunftsvisionen für den ländlichen Raum muss Carina Konrad nicht nachdenken. "Ich hoffe, dass eines meiner Kinder unseren Hof übernehmen wird und die Familie davon auch in der Zukunft noch leben kann", stellt sie kurz und knapp fest. Carina Konrad ist Landwirtin, also vom Fach, und sie kennt die Probleme der Landwirte. Für die FDP sitzt sie im Bundestag und ist dort die stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Die Kreis-FDP hatte am Montag Landwirte aus Oberhavel zu einem Diskussionsforum unter dem Motto "Zukunft ländlicher Raum und Landwirtschaft in Oberhavel" in das Kornspeicher Café nach Häsen eingeladen. Der Ort war bewusst gewählt worden, denn er steht für die Veränderungen in der Landwirtschaft. Dort, wo einst Getreide gelagert wurde, stehen heute ein Tresen sowie Tische und Stühle und werden Gäste bedient.

Die Zahl der Gäste ist übersichtlich, die Gesprächsrunde dafür umso intensiver. Das Anliegen aller ist klar: Die Landwirte produzieren die Lebensmittel, also müssen sie auch davon leben, vor allem aber so viel einnehmen, um in ihre Höfe investieren zu können. Es werden weder Subventionen gefordert, noch durch die Politik abgeordnete Preiserhöhungen für Milch und Butter in den Läden. Das bringe schon aus dem Grunde nichts, weil kaum ein Cent bei den Landwirten überhaupt ankommen würde. Auf zwei Schwerpunkte fokussieren sich die Gespräche: den Abbau der Bürokratie und die Klagewut der Naturschutzverbände.

Viel Papierkram

Heute nur einen Stall bauen zu wollen, sei mit so vielen Auflagen und "Papierkram" verbunden, dass sich viele Landwirte davor scheuen würden. Außerdem erstrecke sich der Zeitraum von der Antragstellung bis zum Baubeginn meist über Jahre. Pech habe zudem der Landwirt, wenn sich zwischenzeitlich die Gesetze verändert hätten, und das passiere in der heutigen Zeit in rasanter Folge. Die Forderung an die Bundespolitikerin war klar: "Erstens setzen Sie sich für einen Bürokratieabbau ein, zweitens, sorgen sie dafür, dass es verlässliche Regelungen gibt, auf die sich die Landwirte berufen können."

Auch die Klagewut der Naturschutzverbände wurde thematisiert. Das Recht auf eine Klage solle niemandem, auch den Naturschutzverbänden nicht, streitig gemacht werden, wurde festgestellt. Doch dürfe dieses Recht nicht einseitig missbraucht werden, um grundsätzlich Bauten oder Veränderungen zu verhindern, gab es ebenso Konsens. Die klare Bitte an die Verbände: Nicht klagen, sondern im Vorfeld reden, auch um gegebenenfalls einen Kompromiss auszuhandeln.

Ein weiteres Themenfeld war das Bestehen im globalen Wettbewerb. Dass die Bauern, ob in Brandenburg oder Rheinland-Pfalz, Qualität abliefern würden, da bestand Einigkeit. Doch werde es immer schwieriger, sich der Konkurrenz aus China, Russland oder den anderen EU-Staaten zu stellen, weil es kaum mehr Möglichkeiten der Eigenvermarktung gebe und auch Abnehmer für die einheimischen Produkte fehlten, um diese im Land weiterzuverarbeiten. So fehlten im Land inzwischen Schlachthöfe, derer sich die Landwirte bedienen könnten, um Fleisch und Wurst herstellen zu lassen. Eher mit einem bitteren Lachen wurde die Frage quittiert, warum nicht auch in Brandenburg Kartoffelchips hergestellt werden können? Auch diese Hinweise gaben die Bauern Carina Konrad mit auf den Weg, wenn sich die Bundespolitiker wieder einmal fragen, wie der ländliche Raum gestärkt werden kann.

Das Fazit: Der ländliche Raum ist eine Kulturlandschaft, die es nur deshalb gibt, weil es die Landwirtschaft gibt. Deshalb muss das erklärte Ziel sein, die Landwirtschaft zu unterstützen.