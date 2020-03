MOZ

Bernau (MOZ) Am Donnerstagnachmittag unterbrechen die Stadtwerke Bernau die Versorgung mit Fernwärme in Teilen der Innenstadt.

Von 13 Uhr bis 18 Uhr bleiben Heizungen und Warmwasser kalt. Grund für die Unterbrechung sind Abrissarbeiten am Netto-Markt in der Rüdnitzer Chaussee. Um das alte Gebäude vollständig abreißen zu können, muss der Fernwärme-Hausanschluss vom bestehenden Fernwärmesystem getrennt und das Netz in diesem Abschnitt kurzzeitig abgeschaltet werden.

Betroffen von der Abschaltung der Fernwärmeversorgung sind insgesamt 281 Haushalte in der Eberswalder Straße, Hussitenstraße, August-Bebel-Straße und Jahnstraße sowie die Georg-Rollenhagen-Grundschule inklusiven Turnhalle, der Rettungsdienst und die Kfz-Zulassungsstelle in der Jahnstraße. Jürgen Alscher, Technik-Leiter bei den Stadtwerken, weist darauf hin, dass zu Beginn der Unterbrechung die Wärme-Speicher in den Häusern noch gefüllt sein werden. "Es dauert eine gewisse Zeit, bis die Unterbrechung zu merken ist."

Informationen für Anwohner unter Tel. 03338 61333 oder 0171 6441333