Tilman Trebs

Buberow (MOZ) Bisher unbekannte Personen entwendeten in der Nacht zu Dienstag aus einem nicht verschlossenen Keller einer Werkstatt auf einem Gehöft Am Rundling in Buberow diverse Werkzeuge wie Boschgeräte, Bandschleifer, Stichsäge, Handkreissäge. Der Schaden liegt bei zirka 1 000 Euro. Die Polizei ermittelt.