Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Seinen Führerschein ist ein 20-Jährriger nun erst einmal los. Er ist am Montagnachmittag auf der Autobahn 24 mit seinem Ssangyong unterwegs gewesen und hat sich offenbar nicht um das Tempolimit geschert. Aufgrund der Baustellen darf dort an vielen Stellen höchstens 60 gefahren werden.Der 20-Jährige wurde allerdings mit 170 Kilometern pro Stunde aufgenommen. Mit einem zivilen Polizeiwagen sollte der Mann an der Anschlussstelle Neuruppin-Süd anhalten, auf die Anhaltezeichen reagierte er jedoch nicht. Erst an der Raststätte Walsleben konnte der Wagen gestoppt und kontrolliert werden. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 20-Jährigen. Er war übrigens noch in der Probezeit, die bereitswegen Geschwindigkeitsübertretungen verlängert worden war.