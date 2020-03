OGA

Oberhavel (MOZ) Diebe haben auch in den vergangenen Tagen ihr Unwesen im Landkreis Oberhavel getrieben. Unter anderem verschwanden eine Harley Davidson, Werkzeug aus einem Transporter und Diesel von einer Baustelle.

Nach Angaben der Polizei wurde das Motorrad in der Nacht zu Montag an der Ecke Hennigsdorfer Straße/Friedrich-Naumann-Straße in Hohen Neuendorf gestohlen. Bei der schwarzen Maschine mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-SE 6 handelt es sich um einen Howaldt-Umbau. Die Harley wurde 2005 für den Straßenverkehr zugelassen. Nach der rund 10 000 Euro wertvollen Maschine wird gefahndet.

Ein an der Urbanstraße in Oranienburg abgestellter Mercedes Sprinter wurde zwischen Freitag und Montag aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurden Werkzeuge und ein Werkzeugkoffer gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 5 000 Euro.

Aus zwei Lkw, die an einer Baustelle zwischen dem Dreieck Havelland und der Anschlussstelle Oberkrämer abgestellt waren, wurden am Wochenende etwa 120 Liter Diesel abgezapft. Zudem wurden an beiden Fahrzeugen Teile des Verteilergetriebes gestohlen. Insgesamt entstand rund 10 000 Euro Sachschaden, teilte die Polizei am Dienstag.