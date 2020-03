Christoph Hagen

Europa (MOZ) In Deutschland kann es bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung in Zukunft noch teurer werden. Dennoch gehören die Bußgelder im internationalen Vergleich noch eher zu den "kostenarmen Strafen".

Mit den Änderungen des Bußgeldkataloges 2020 erwarten Deutsche Kraftfahrer einige verschärfte Strafen. Darüber freut sich wohl kaum jemand und doch zeigt ein Blick auf unsere europäischen Nachbarländer, dass es noch deutlich höher geht. So wird in Dänemark sogar das jeweilige Monatsgehalt als Variable für die Errechnung einzelner Bußgelder genutzt. Dies sind einige Beispiele dafür, wie teuer so manches Vergehen in Deutschlands Nachbarländern geahndet wird.

Belgien:

Alkohol am Steuer:

Die Grenze für Promille liegt auch in Belgien bei 0,5. Wer darüber noch fährt, muss mit einer Strafe von mindestens 180 Euro rechnen.

Rote Ampel:

-ab 175 Euro

Geschwindigkeitsüberschreitung:

-ab 20 km/h – ab 115 Euro

-über 50 km/h – ab 300 Euro

Handy am Steuer:

-ab 115 Euro

Parkverstoß:

-ab 60 Euro

Dänemark

Alkohol am Steuer:

Bei einer Promillegrenze von 0,5 erwartet die Kraftfahrer bei deren Überschreitung ein Bußgeld, welches sich aus Promille mal Monatseinkommen errechnet. Mindestens aber 540 Euro.

Rote Ampel:

-270 Euro

Geschwindigkeitsüberschreitung:

-ab 20 km/h – ab 135 Euro

-über 50 km/h – ab 500 Euro

Handy am Steuer:

-200 Euro

Parkverstoß:

-ab 70 Euro

Frankreich:

Alkohol am Steuer:

In Frankreich liegt die Promillegrenze bei 0,5 und das Bußgeld startet bei 135 Euro.

Rote Ampel:

-ab 135 Euro

Geschwindigkeitsüberschreitung:

-ab 20 km/h – 135 Euro

-über 50 km/h – bis 1500 Euro

Handy am Steuer:

-ab 135 Euro

Parkverstoß:

-ab 15 Euro

Luxemburg:

Alkohol am Steuer:

Das Großherzogtum Luxemburg reiht sich in die Gruppe der 0,5 Promillegrenzen ein und verhängt bei Missachtung dieser ein Bußgeld von mindestens 145 Euro.

Rote Ampel:

-145 Euro

Geschwindigkeitsüberschreitung:

-ab 20 km/h – ab 50 Euro

-über 50 km/h – ab 145 Euro

Handy am Steuer:

-75 Euro

Parkverstoß:

-Ab 25 Euro

Niederlande

Alkohol am Steuer:

Die Promillegrenze liegt ebenfalls bei 0,5 Promille und das Bußgeld bei verstoß beginnt bei 325 Euro.

Rote Ampel:

-240 Euro

Geschwindigkeitsüberschreitung:

-ab 20 km/h – ab 170 Euro

-über 50 km/h – Strafe hängt vom jeweiligen Einkommen ab

Handy am Steuer:

-240 Euro

Parkverstoß:

-Ab 95 Euro

Österreich:

Alkohol am Steuer:

Ab einer Promillegrenze von 0,5 erwartet die Kraftfahrer in Österreich bei Verstoß eine Strafe von mindestens 300 Euro.

Rote Ampel:

-Ab 70 Euro

Geschwindigkeitsüberschreitung:

-ab 20 km/h – ab 30 Euro

-über 50 km/h – bis 2180 Euro

Handy am Steuer:

-ab 50 Euro

Parkverstoß:

-ab 20 Euro

Polen:

Alkohol am Steuer:

Wer in Polen nach dem Genuss von Alkohol noch das Steuer nimmt, wird es schwer haben die 0,2 Promillegrenze nicht zu überschreiten. Die Höhe des Bußgeldes errechnet sich aus dem Einkommen und liegt maximal bei 1.200 Euro.

Rote Ampel:

-Ab 75 Euro

Geschwindigkeitsüberschreitung:

-ab 20 km/h – ab 25 Euro

-über 50 km/h – ab 100 Euro

Handy am Steuer:

-ab 50 Euro

Parkverstoß:

-ab 25 Euro

Schweiz:

Alkohol am Steuer:

560 Euro Strafe erwarten Kraftfahrer in der Schweiz, wenn sie die übliche Promillegrenze von0,5 überschreiten.

Rote Ampel:

-ab 230 Euro

Geschwindigkeitsüberschreitung:

-ab 20 km/h – ab 170 Euro

-über 50 km/h – ab 60

Handy am Steuer:

-90 Euro

Parkverstoß:

-ab 35 Euro

Tschechien:

Alkohol am Steuer:

In Tschechien ist Alkohol am Steuer generell untersagt – 0,0 lautet die Grenze. Wer dagegen verstößt, zahlt mindestens 100 Euro.

Rote Ampel:

-ab 100 Euro

Geschwindigkeitsüberschreitung:

-ab 20 km/h – ab 40 Euro

-über 50 km/h – ab 195 Euro

Handy am Steuer:

-ab 40 Euro

Parkverstoß:

-ab 60 Euro