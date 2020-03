Amy Walker

Mildenberg (MOZ) Nachdem die Schleuse Zaaren im vergangenen Jahr vollständig gesperrt wurde, soll sich für Wassertourismusunternehmer in der Zukunft noch einiges ändern.

Es ist am Ende noch glimpflich ausgegangen, das ist die gute Nachricht, von der Caroline Boehnke erzählen kann. Ihre Firma hat gerade noch so das gleiche Betriebsergebnis wie im Vorjahr erzielt – das war aber alles andere als garantiert. Die Firma Spree Marine GmbH mit Hauptsitz in Köpenick hat wegen der Vollsperrung der Schleuse Zaaren in der Hochsaison mit dem Schlimmsten gerechnet.

Fehlende Kommunikation

Angefangen hat alles im Oktober 2018. "Da haben wir die Information erhalten, dass die Schleuse Zaaren gesperrt wird", sagt Caroline Boehnke, Geschäftsführerin von Spree Marine GmbH. In der Zeit von April bis Oktober befindet sich ihre Flotte Yachten am Neuen Hafen Mildenberg bei Zehdenick. Dort werden die Boote an Urlauber vermietet, die eine Auszeit in der Brandenburger Natur genießen wollen. "Das ist unglaublich dort. Man geht raus und ist sofort off", sagt Boehnke. Doch um vom Neuen Hafen nach Norden in dieses Naturparadies zu gelangen, müssen die Urlauber erst durch die Schleuse in Zaaren. Diese war aber nicht, wie erwartet, bis April wieder geöffnet – sondern blieb den ganzen Sommer und fast den ganzen Herbst komplett dicht. "Am 7. November 2019 ging diese für 14 Tage auf. Zum Glück hatten wir bis dahin noch keinen Winter", so Caroline Boehnke. Nur so konnten sie und andere Bootbesitzer ihre Flotte in das Winterquartier zurückholen.

Dass die Schleuse dringend saniert und schließlich sogar neu gebaut werden musste, bezweifelt Caroline Boehnke nicht. Vielmehr sind sie und andere betroffene Unternehmen in der Region wütend, dass die Kommunikation seitens der verwaltenden Behörden so schlecht war. Auf der jährlich im Januar stattfindenden Boot- und Wassersportmesse in Düsseldorf hatte Boehnke 2019 zum ersten Mal das Gerücht gehört, dass die Schleuse in Zaaren nicht bis April wieder geöffnet sein würde. "Das heißt, da wusste jemand schon Bescheid." Sie hakte am Stand der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung nach. "Dort sagten sie uns, die Schleuse wird im Juni aufgehen", erinnert sich Boehnke. "Das wäre für uns ja noch in Ordnung gewesen. Das ist noch am Anfang der Saison, ich habe gleich geprüft, wie es da mit unseren Buchungen aussieht. Es waren da nur wenige Boote betroffen." Dass die Firma keine Verluste gemacht hat, ist fast ein Wunder. Nur indem Caroline Boehnke ihre Kunden überredete, nicht den Natururlaub, den sie gebucht hatten, zu machen, sondern einen Stadturlaub in Berlin, gelang das. "Und weil wir noch Yachtvermittlung und Bootsservice machen. Dadurch haben wir Einnahmen gemacht", sagt die Geschäftsführerin. Andere Unternehmen hatten aber nicht so viel Glück. "Ich weiß von anderen, dass sie etwa 100 000 Euro verloren haben, plus Verluste am Folgegeschäft", sagt Boehnke, die am Neuen Hafen in Zehdenick ein Netzwerk von betroffenen Unternehmern gegründet hat. Unter dem Namen "Wir an der Havel" haben sich sechs Firmen zusammengeschlossen, um sich beim Bund Gehör zu verschaffen.

Veränderungen sollen kommen

Bei der Regionalkonferenz zur Zukunft der Nebenwasserstraßen in Oranienburg konnte Caroline Boehnke kürzlich endlich Hoffnung schöpfen. "Die Politik hat, glaube ich, endlich den Schuss gehört", sagt Boehnke. Die Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes dahingehend, dass Freizeitwassersport berücksichtigt wird, sei der erste wichtige Schritt. "Nur so bekommt der Wassertourismus endlich einen Haushaltstitel, damit Stellen geschaffen werden, die unter anderem die Kommunikation managen." Derzeit seien die zuständigen Behörden völlig überfordert, da es zu wenige Mitarbeiter gebe. Durch die Hartnäckigkeit vieler Menschen könnte der Wassertourismus endlich den Stellenwert erhalten, den er verdiene.