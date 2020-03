lit

Basdorf (MOZ) Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Straße Am Markt in Basdorf (Barnim) ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Am Dienstag bestätigt Pressesprecher Stefan Möhwald auf Nachfrage, dass es sich bei der leblosen Person um einen Mann handelt. Angaben zum Alter oder zur Identität des Mannes macht er nicht.

Am Montag war die Polizei gegen 12.10 Uhr alarmiert worden, nachdem Blutspuren im Treppenhaus entdeckt wurden. Sie fanden den Toten in einer Wohnung. Tatort und Leiche lassen auf einen Tötungsdelikt schließen. Die Obduktion sei am Montag beantragt worden, informiert Ingo Kechichian von der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder). In etwa fünf Tagen soll der Obduktionsbericht vorliegen.

Wer am Montagvormittag beziehungsweise in der Mittagszeit etwas in der Straße Am Markt in Basdorf beobachtet hat, das für die Ermittler Relevanz haben könnte, wird gebeten, sich umgehend an die Polizei zu werden. Informationen nimmt die Inspektion Barnim telefonisch unter 03338 3611221 entgegen. Meldungen können aber auch online unter www.polizei.brandenburg.de sowie in jeder anderen Polizeidienststelle gemacht werden.