Burkhard Keeve, Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Seit der türkische Staatschef Recep Tyyip Erdogan Ende Februar die Schlagbäume zu Griechenland öffnete, erreicht die Sorge um eine neue Flüchtlingskrise auch Oberhavel. Grundsätzlich sieht sich der Landkreis aber gut gerüstet.

"Die aktuelle Kapazitätenplanung berücksichtigt bereits steigende Aufnahmezahlen gegenüber dem Vorjahr. Laut aktueller Landesprognose soll Oberhavel 308 Personen aufnehmen. Das wären knapp 100 mehr als im Jahr 2019", so Sozialdezernent Matthias Kahl. 2019 sei die Zahl der in Brandenburg erwarteten Flüchtlingszahlen jedoch hinter der Prognose geblieben.

"Wir beobachten die Lage an der türkisch-griechischen Grenze sehr genau. Wir haben noch Reserven, aber größere Kapazitäten für eine erneute Flüchtlingswelle halten wir nicht vor", sagte Sozialdezernent Kahl auf Nachfrage. Das sei im Moment auch noch nicht notwendig. Denn anders als im Jahr 2015, als alle Institutionen bundes- und landesweit völlig überrascht wurden, liege nun eine Vielzahl an Informationen bereit, seien personelle und technische Infrastrukturen aufgebaut oder könnten schnell wieder aktiviert werden.

Humanitäre Aktion

Um die Situation in den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern, zumindest für fünf Kinder und Jugendliche zu verbessern, setzen drei Kreistagsfraktionen (SPD/LGU/Tierschutzpartei, Grüne und Linke) auf eine humanitäre Aktion. Demnach soll sich Oberhavel einer Forderung der EU-Kommission von Ende 2019 anschließen, minderjährige, unbegleitete Migranten aufzunehmen. Der Kreistag tagt dazu am 18. März in Oranienburg.