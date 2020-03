Konzert in Wiesenburger Kunsthalle

Wiesenburg Unter dem Motto "Ensemble" lädt die Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark in die Kunsthalle Wiesenburg ein, um den nahenden Frühling zu begrüßen.

In diesem Konzert präsentieren sich einige der Ensembles, die in der Region Bad Belzig regelmäßig gemeinsam musizieren. Dabei ist das Belzig Pops Orchestra, das zuletzt mit einer Madonna/Michael Jackson-Show auf sich aufmerksam machte, aber auch die Fläming-Players, das Keyboardorchester unter Leitung von Sabine Duschl. Ganz neu gegründet hat sich der Chor CantaBel, der in diesem Konzert seinen ersten größeren Auftritt haben wird. Hinzu kommen noch weitere Beiträge von Solisten und kleineren Ensembles.

Die Bandbreite der Musik, die erklingen wird, reicht dabei von Werken des großen Jubilars dieses Jahres Ludwig van Beethoven (er hätte seinen 250. Geburtstag) bis hin zu Pop- und Filmmusik. Das Konzert beginnt am Sonnabend, 14. März, um 15.00 Uhr.