Gruppenfoto vor den Kunstwerken in einem Gang der Klinik. © Foto: Matthias Henke

Haben die schönsten Zähne gemalt: Anna Marowsky (links, Siegerin) und Hermine Schröders (Drittplatzierte) mit dem Bild, das Adrian Lippke, der Zweitplatzierte, gemalt hat. Er konnte nicht an der Veranstaltung teilnehmen. © Foto: Matthias Henke

Matthias Henke

Gransee Oberhavels Gesundheitsdezernentin Kerstin Niendorf und Amtsarzt Christian Schulze sollten am Dienstag in der Granseer Klinik die Ausstellung "Gesund beginnt im Mund – ich feier‘ meine Zähne" eröffnen – so weit der Plan. Doch das Corona-Virus warf diesen über den Haufen, denn die Verantwortlichen im Kreis haben derzeit alle Hände voll zu tun, sich auf diese Bedrohung einzustellen.

Zahnärztin Sabine Haase vom Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Kreises oblag es daher, die Ausstellung zu eröffnen und nicht zuletzt Granseer Schüler zu prämieren, für die Kunstwerke verantwortlich zeichneten.

In den Fluren der Rettungsstelle

In den Fluren der Rettungsstelle werden fast vierzig Kinderzeichnungen gezeigt, die bei einem Malwettbewerb zum Tag der Zahngesundheit im vergangenen Herbst entstanden waren. Der Zahnärztliche Dienst des Landkreises Oberhavel hatte ihn mit Schülern der Stadtschule Gransee sowie Vorschulkindern der Kita Bärenwald begangen. Neben Theater­aufführungen, Erkundungs- und Mitmachständen, Wissenstests rund um die Mundgesundheit und kleinen Ernährungsrätseln wurde seinerzeit für die Fünftklässler der Schule auch ein Malwettbewerb ins Leben gerufen. Insgesamt fast vierzig kunterbunte Arbeiten mit individuellen Milchzähnen hatten die Grundschüler dabei angefertigt. Die schönsten Zeichnungen kürte im Vorfeld der Ausstellungseröffnung eine eigens berufene Jury. Dem siebenköpfigen Gremium gehörten drei angehende Erzieherinnen des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums und eine Grundschülerin, die selbst künstlerisch aktiv ist, ebenso an wie ein Vertreter des Kreisschulrates, des Zahnärztlichen Dienstes und des Amtes Gransee.

Elektrische Zahnbürste als Preis

Die Gewinner des Malwettbewerbs überraschte der Zahnärztliche Dienst bei der Vernissage mit Urkunden und elektrischen Zahnbürsten. Die Erstplatzierten stammen alle aus der Klasse 5b der Stadtschule Gransee. Es sind: Anna Marowsky (1. Platz), Adrian Lippke (2. Platz) und Hermine Schröders (3. Platz). Auch alle anderen jungen Künstlerinnen und Künstler gingen nicht leer aus: Sie erhielten als Dankeschön kleine Sachpreise, die das Büro der Brandenburger Gruppenprophylaxe und der Zahnärztliche Dienst spendiert hatten. Nachdem im vergangenen Jahr Gransee an der Reihe war, soll in diesem Jahr der Aktionstag des Kreises zum Thema Zahngesundheit in Velten Station machen.

Im Anschluss an die Preisverleihung konnten sich die Schülerinnen und Schüler an einem Büfett bedienen und – natürlich mit gesunden, zahnfreundlichen Snacks bestückt. Vor dem Essen hieß es allerdings "Hände waschen!". In Zeiten von Corona ist man nicht nur seitens des Gesundheitsdienstes dafür besonders sensibilisiert. Aber eigentlich ist das Händewaschen ja auch sonst eine gute Idee.