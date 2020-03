Marco Marschall

Britz Ab Juni wird die Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt Britz (L23, Joachimsthaler Straße/Eberswalder Straße) erneuert. Das teilt der Landesbetrieb Straßenwesen am Dienstag mit. Gebaut wird in drei Abschnitten. Alle Arbeiten, so heißt es, können nur unter einer entsprechenden Vollsperrung der Straße durchgeführt werden. Damit ist die Strecke für Monate gekappt.

Geplant ist die vorhandene Deck- und Bindeschicht abzufräsen und mit einem neuen Asphaltbelag zu versehen. Die Arbeiten seien notwendig, da die Deckschicht verschlissen sei und großflächig Risse aufweise. Die Kreuzung Heegermühler Straße/Eberswalder Straße wird grundhaft ausgebaut. Der vorhandene Asphalt wird entfernt und durch einen neuen Fahrbahnaufbau ersetzt. Die Straßenentwässerungsleitung wird ebenfalls erneuert.

Bahnübergang saniert

An der Kreuzung zur Eberswalder Wurst GmbH wird die Rechtsabbiegespur zurückgebaut. Im Zuge der Fahrbahnerneuerung werden Schächte und Abläufe auf Höhe gesetzt oder ausgetauscht.

Begonnen wird auf dem Abschnitt Bergerstraße - Feldstraße, der voraussichtlich drei Wochen gesperrt wird. Innerhalb des Bauzeitraums wird die Deutsche Bahn auch den Bahnübergang sperren und sanieren. Der Abschnitt Kreuzung L23/L237 Heegermühler Straße soll während der Sommerferien erneuert werden und zuletzt der Abschnitt Heegermühler Straße - Blütenberger Weg, für den 17 Wochen Bauzeit vorgesehen sind.