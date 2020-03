Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Die verstärkte Kontrolle von Hundehaltern in Rheinsberg hat erste Ergebnisse gezeitigt. Die Verwaltung wollte nicht nur gegen die Hinterlassenschaften von Vierbeinern im Stadtgebiet vorgehen, sondern auch nicht gemeldete Tiere erfassen. Denn Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) vermutet, dass der Stadt dadurch einige Einnahmen aus der Hundesteuer entgehen (wir berichteten). Allein die Ankündigung dieses Schritts hat laut Schwochow dafür gesorgt, dass bis zu 50 Tierhalter ihre Vierbeiner kurzfristig im Rathaus angemeldet hätten. Einige der Hunde seien dabei schon sechs Jahre alt gewesen.

Bei den bisherigen Kontrollen hätten die Rathausmitarbeiter es bei mündlichen Verwarnungen belassen. "Wir setzen auf den Lerneffekt", so Schwochow. Nur in einem Fall habe sich ein Hundehalter so uneinsichtig gezeigt, dass ein Verwarngeld verhängt wurde. Das Rathaus werde auch in Zukunft unangekündigt kontrollieren, ob Hunde angemeldet sind – nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den Ortsteilen. Je nach Verstoß drohen dann Verwarngelder zwischen 35 und 55 Euro. In besonderen Härtefällen können laut Schwochow sogar Bußgelder bis zu 1 000 Euro verhängt werden. "Wer seinen Hund bis jetzt nicht angemeldet hat, wird hart bestraft", so Schwochow. Neben den entgangenen Steuereinnahmen hat es in jüngerer Vergangenheit auch Ärger mit einigen Hundehaltern gegeben, weil sie die Hinterlassenschaften ihrer Tiere in der Stadionsiedlung nicht entfernt hatten. Die städtische Wohnungsgesellschaft Rewoge hatte daraufhin auf einigen Freiflächen Hundeverbote erteilt. Die Rewoge möchte Hundehaltern dennoch entgegenkommen. So ist geplant, am Dollgower Weg ein Areal zu schaffen, auf dem die Tiere sich frei bewegen können. Auch Städte wie Neuruppin und Lindow beabsichtigen, Auslaufflächen anzubieten.