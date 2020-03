Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Sollte die Reinickendorfer Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am Mittwochabend die temporäre Schließung für den motorisierten Durchgangsverkehr von zwei Straßen (Schildower Straße; Elsestraße) an der ­Glienicker Ortsgrenze beschließen, kann Glienickes Bürgermeister Dr. Hans Günther Oberlack (FDP) dagegen vorgehen. Am Dienstagabend ist der Rathauschef in einer Sondersitzung der Gemeindevertreter bevollmächtigt worden, rechtliche Schritte dagegen zu ergreifen. Weiter wurde Oberlack gebeten, unverzüglich dem zuständigen Brandenburger Minister und der zuständigen Berliner Senatorin den Sachverhalt aus Glienicker Sicht vorzutragen. Beide Anträge wurden ohne Gegenstimmen beschlossen. Am Mittwoch, 11. März, trifft sich die Bezirksverordnetenversammlung um 17 Uhr zu ihrer entscheidenden Sitzung. Der Sperr-Beschluss steht allerdings erst als 35. Thema auf der Tagesordnung. Die Sitzung im Reinickendorfer Rathaus ist öffentlich. Die Berliner Initiative "Offene Nachbarschaft", die gegen die Sperrung ist, ruft zum Protest vor der BVV auf.