Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Aufgrund des sich ausbreitenden Coronvirus wird der Blues-Strar John Lee Hooker Jr. nicht nach Deutschland kommen. Neuruppins Veranstaltungsmanager Andreas Vockrodt musste das für Sonntag geplante Konzert in Neuruppin jetzt absagen.Laut Vockrodt gibt es eine Reisewarnung durch die amerikanische Fluggesellschaft United Airlines am Flughafen in Sacramento. Diese bezieht sich auf die mögliche Infizierung mit dem Coronavirus für ältere Personen. Zudem habe die Gesundheitsbehörde der USA, die Regierungsbehörde CDC (Center for Disease Control) kommuniziert, dass ältere Personen zur Risikogruppe gehören, die bei einer Infektion mit dem Coronavirus ein größeres gesundheitliches Risiko tragen, und daher Flugreisen oder den Aufenthalt in anderen geschlossenen Umgebungen, in denen es viele Menschen gibt, vermeiden sollten.

Von der Verschiebung betroffen sind neben dem Konzert in der Kulturkirche Neuruppin insgesamt 14 weitere Konzerte in Deutschland. Der inzwischen 68-jährige Sohn von Blues-Legende John Lee Hooker, trage in seinem Alter ein hohes Risiko, mit dem Coronavirus infiziert zu werden. "Auch bleibt das Risiko einer 14-tägigen Quarantäne, sollte sich ein anderer Fluggast mit diesem Virus angesteckt haben, was ebenfalls die Tour gefährden würde", so Vockrodt.

"Zuallererst war ich begeistert von der Tour, ich freute mich darauf, die deutschen Fans wiederzusehen und an all diesen Orten aufzutreten. Es versteht sich von selbst, dass ich darüber äußerst enttäuscht bin. Ich sende mein tiefstes Bedauern und die besten Wünsche", ließ Hooker über Vockrodt mitteilen.

Zusammen mit dem deutschen Tourneeveranstalter und dem amerikanischen Management arbeiten der Veranstaltungsmanager und sein Team mit Hochdruck daran, einen Ersatztermin für das Konzert zu finden. "Sobald wir nähere Informationen zum neuen Termin haben, werden wir diese auf allen Kanälen veröffentlichen", so Vockrodt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.