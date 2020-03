Marco Marschall

Eberswalde An der Hochschule für nachhaltige Entwicklung ist am Dienstag die Kinder- und Jugenduni gestartet. Die Eröffnung mit allen Partnern sei aufgrund der Abwesenheit unter anderem des Präsidenten ausgefallen, heißt es. Insgesamt haben sich 19 Schulen angemeldet. Sechs von insgesamt 25 Klassen und eine Referentin haben aufgrund der Entwicklungen zum Coronavirus den Besuch abgesagt. Am Freitag, dem Familientag, ist ab 17 Uhr Zukunftsforscher David Weigand auf dem Stadtcampus zu Gast. Thema: "Können wir die Zukunft verändern?"