GZ

Fürstenberg Am Wochenende haben engagierte Fürstenberger die Mitfahrbank am Bahnhof neu konzipiert und auf Anregung der Lychener Mitfahrinitiative direkt am Zugang zur Fürstenberger Verkehrsstation platziert. In Abstimmung mit der Stadt wird nun eine vorhandene Parkbank mitgenutzt. Damit wird der Betriebs- und Reinigungsaufwand deutlich reduziert und die Optik verbessert. Neu ist auch das "M"-Logo, das zukünftig auch weitere gut gelegene Bushaltestellen und Parkbänke tragen könnten, um in und um Fürstenberg ein Mitfahrnetzwerk aufzubauen. Die zwei nächsten Standorte werden demnächst in Lychen und Templin entstehen. "Bei der Idee des Netzwerks geht es eigentlich nur um Kommunikation, denn es muss nichts zusätzliches betrieben werden. Straßen, Autos, Fahrer, Bushaltestellen und Parkbänke sind schließlich bereits vorhanden", so Mobilitätsforscher Tim Lehmann.

Die Einwohner und Besucher Fürstenbergs bekämen also auf sehr einfache Art und Weise eine zusätzliche Mobilitätsoption. Alles was es dafür braucht, ist die Markierung von gut gelegenen Treffpunkten mit dem "M"-Logo, einem Flyer und positiver Kommunikationsarbeit.

"Mitfahrnetzwerke und Mitfahrtreffpunkte entstehen gerade vielerorts in Deutschland als Ergänzung des Umweltverbunds, da auch im ländlichen Raum immer mehr Menschen auf ein eigenes Auto verzichten wollen. Die klare Siedlungsstruktur Fürstenbergs mit den vielen Ortsteilen und gewachsenen Zentren würde sich hervorragend für ein solches Konzept eignen", so Lehmann. In den nächsten Monaten läuft an der neuen Mitfahrbank am Bahnhof die Testphase zum Layout und der intuitiven Verständlichkeit. Danach soll die Beschilderung professionell hergestellt und ein Richtungsanzeiger ergänzt werden. Anregungen und Nutzererfahrungen bitte an die Initiatoren meinbahnhof@web.de.