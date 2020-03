Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Anders als erwartet lagen bis Dienstagabend immer noch keine Ergebnisse der 19 auf den Coronavirus Sars-CoV-2 getesteten Personen vor. Ursprünglich hatte Kreispressesprecher Alexander von Uleniecki bereits am Montag mit Ergebnissen gerechnet. Die Teilnehmer einer Projektberatung, an der eine positiv auf den Erreger getestete Berlinerin teilgenommen hatte, waren in der Kyritzer Klinik getestet worden. Die vom Kreis angeordnete häusliche Isolation der Kontaktpersonen – Uleniecki geht anders als der Neustädter Amtsdirektor Dieter Fuchs nur von 2 250 statt 3 000 Betroffenen aus – hat derweil mediale Wellen geschlagen. Sogar das tschechische Fernsehen habe sich gemeldet, berichtet der Pressesprecher. Er appelliert noch einmal an alle Betroffenen, sich an die häusliche Isolation zu halten. Viele Menschen sind verunsichert. So klingele die Corona-Hotline des Kreises (03391 6885376), die durch weitere Mitarbeiter des Gesundheitsamtes verstärkt wurde, pausenlos. Um auch die Bürgermeister und Amtsdirektoren auf den aktuellen Stand zu bringen, soll es noch in dieser Woche ein Besprechung mit dem Landrat geben. Rheinsbergs Rathaus wäre im Fall einer häuslichen Isolation lahmgelegt. Kein Mitarbeiter verfüge über Laptops, um per Homeoffice zu arbeiten, so Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/FW). "Wir haben keinen Plan B".