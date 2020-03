Ulrike Gawande

Neustadt (MOZ) Mit einer kreativen Idee möchte Marco Berghoff, Geschäftsführer der Edeka-Filiale in Neustadt, die Menschen unterstützen, die sich aktuell in häuslicher Isolation befinden, und daher auch nicht einkaufen gehen dürfen. Gemeinsam mit dem Inhaber der Filiale hatte Berghoff die Idee eines kostenlosen Lieferservice für Betroffene.

Dazu gehören auch sechs Mitarbeiter des Marktes, deren Kinder die bis 17. März geschlossene Prinz-von-Homburg-Schule in Neustadt besuchen. Insgesamt gibt es 55 Mitarbeiter, da es noch einen zweiten Markt in Rhinow gibt. Ein Schild vor dem Markt in Neustadt weist nun auf das neue Angebot hin. Unter der Nummer 033970 13866 können von der Quarantäne-Regelung Betroffene ihre Bestellung aufgeben, erklärt er. Die Einkaufssumme soll dann in einen Umschlag vor die Tür gelegt werden, wenn die Waren geliefert werden. "Bis jetzt hat noch keiner von dem Angebot Gebrauch gemacht", so Berghoff.

Die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin hat hingegen ihre Filiale in Neustadt vorsorglich geschlossen. "Zum Schutz unserer Mitarbeiter hatten wir am Montag und Dienstag zu. Wie lange geschlossen bleibt, entscheiden wir je nach Lage", berichtet Pressesprecher Christopher Arndt. Ihre Bankgeschäfte können die dortigen Kunden online, an den Automaten oder auch telefonisch erledigen, so Arndt. Die Bargeldversorgung sei aber gesichert, da die Automaten wie gewohnt bestückt werden.

Keine Sorgen bei der ORP

Bisher keine Sorgen um seine Mitarbeiter macht sich Ulrich Steffen, Chef der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft (ORP). "Bei uns ist kein Fahrer von der häuslichen Isolation betroffen", erklärt er. Auch die Busse nach Neustadt verkehren regulär. Lediglich eine Büromitarbeiterin, deren Kind die geschlossene Schule besucht, müsse nun von zu Hause aus arbeiten, sagt Steffen. Weite sich die Situation aus, könne es jedoch schwierig werden, da er trotz der 100 Fahrer bei der ORP mit den Mitarbeitern in der Einsatzleitung oder Schlosserei nur wenig Reservekräfte gebe. Maximal zehn Fahrer könne er für eine gewisse Zeit kompensieren, so Steffen: "Da ist nicht viel Luft nach oben." Besondere Hygienemaßnahmen oder Sonderreinigungen werden in den Bussen jedoch nicht getroffen, berichtet der ORP-Chef. "Jeder ist für die persönliche Hygiene selbst verantwortlich." Den Fahrern werden jedoch ständig – unabhängig von Corona oder Grippewelle, betont Steffen – Desinfektionstücher zur Verfügung gestellt. Die Ruppiner Kliniken sind, anderes als es zwischenzeitlich von der Linken-Fraktion aus Potsdam geheißen hatte, bestens mit Schutzanzügen, Mundschutz und Desinfektionsmitteln ausgestattet. Es gebe keinerlei Engpässe, so Kliniksprecherin Verena Clasen.

Zu ersten Absagen kommt es hingegen bei Veranstaltungen im Landkreis. So verschiebt die Stadt Wittstock ihre tradtionelle Begrüßung der Neugeborenen "Willkommen im Leben", die für den 13. März geplant war, auf einen späteren Zeitpunkt. Auf Grund der aktuell erhöhten Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus dient die Verschiebung des Termins als vorsorgliche Maßnahme, heißt es aus der Pressestelle.

Abgesagt wird auch das Konzert von Blueslegende Reverend John Lee Hooker Jr., der an diesem Sonntag in der Neuruppiner Kulturkirche auftreten wollte. 14 Konzerte wollte der 68-Jährige mit seiner Band in Deutschland geben. Wegen einer Reisewarnung der Fluglinie United Airlines in Bezug auf die Infizierung mit dem Coronavirus für ältere Personen verschiebt er nun die Tour mit großem Bedauern.