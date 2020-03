Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Seit einer Woche terrorisiert ein junger Mann in der Bahnhofstraße ein Ehepaar, dass unter ihm wohnt. An zwei Tagen weckte er Peter Vogel (Name geändert) und seine Frau mit Hammerschlägen gegen ihre Wohnungstür (MOZ berichtete).

Vogel erstattete Strafanzeige, die Polizei nahm den Nachbarn mit und entließ ihn wenig später wieder. "Ich habe große Angst, insbesondere um meine Frau", sagte Vogel.

Die Wohnungswirtschaft (Wowi) als Vermieter habe den Fall im Blick, so die Pressestelle. Neben dem Verweis auf die Mediationsstelle für Nachbarschaftsstreitigkeiten ließ die Wowi die zerstörte Türklingel ersetzen. Am Sonntag schlug der Nachbar wieder mehrmals an Tür und Klingel, so Vogel. Danach sei er wieder hoch in seine Wohnung gegangen. Die Klingel funktioniere nun nicht mehr. "Ich schreibe der Wowi fast täglich. Was muss noch passieren?", fragt sich Vogel. Das Ehepaar schlafe nur noch mit Pfefferspray, Handy und Stock. Sie fühlen sich in ihren vier Wänden nicht mehr sicher.