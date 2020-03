Dauerbrenner Lkw-Verkehr in Schwedt

Dass sich schwere Lastwagen durch manche enge Straßen in Schwedt schieben, ist ein leidiges Thema und eine nahezu unendliche Geschichte. Besonders gebeutelt sind seit Langem die Anwohner der Berliner Straße und der Berliner Allee zwischen dem Kreisel und dem Abzweig in Richtung polnischer Grenze. Dazu hat es in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung gegeben. So ist das Tempo Berliner Straße in diesem Abschnitt auf 30 Kilometer in der Stunde gedrosselt. Lkw dürfen dort erst gar nicht fahren. Doch auch die Anlieger der Lindenallee und der Berliner Straße in Richtung Hafen sind mittlerweile zur Entlastung der Anwohner verkehrsberuhigt. So gilt dort nachts ein Tempolimit von 30 Kilometern in der Stunde. Die Stadt Schwedt ist gleichzeitig dran, ihre Bemühungen zur Vermeidung von Lärm in einem Lärmaktionsplan zu bündeln. Das kommt nicht von ungefähr. Denn die Lautstärke des Verkehrs liegt dort an einigen Stellen über den zulässigen Grenzwerten.⇥pif