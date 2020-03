Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Die neu eingerichtete Elternhaltestelle an der Präsidentenstraße nahe der Neuruppiner Rosa-Luxemburg-Grundschule (wir berichteten) wird nach Einschätzung der Polizei gut angenommen. Das ist ein erstes Fazit nach Kontrollen am Dienstagmorgen. Beamte hatten dort zwischen 6.50 und 7.30 Uhr gemeinsam mit Mitarbeitern des Neuruppiner Ordnungsamtes die Verkehrssituation überprüft. Besonders wurde dabei auf die Einhaltung des absoluten Halteverbots vor der Schule geachtet. Bei den Kontrollen wurden sechs Verstöße festgestellt. In vier Fällen wurde ein Verwarngeld ausgesprochen. Ansonsten gab es präventive Gespräche. Auch in der Möhringstraße wurden Verstöße registriert, weil an engen oder unübersichtlichen Stellen geparkt wurde.