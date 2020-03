Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) In Märkisch-Oderland gibt es nun auch die ersten bestätigten Corona-Fälle.

Wie Landkreis-Sprecher Thomas Berendt am Dienstagabend mitteilte, sei Covid 19 bei zwei Personen aus der Stadt Altlandsberg bestätigt. Sie seien zuvor in Südtirol in Italien im Urlaub gewesen. Es handele sich um junge Leute, eine Frau und einen Mann aus dem Ortsteil Bruchmühle, die laut Amtsarzt nur geringe Symptomatik zeigten, beispielsweise kein Fieber hätten. Sie hätten sich vorbildlich verhalten, bescheinigte Berendt. Die beiden hatten sich nach der Rückfahrt im Pkw selbst in häusliche Isolierung begeben und nach Verdacht zunächst telefonisch die Rettungsstelle im Krankenhaus Strausberg kontaktiert. Nach entsprechenden Absprachen seidort am Montag ein Abstrich genommen worden, dessen Testergebnis nun vorliege. Durch das korrekte Vorgehen sei eine Weiterverbreitung des Virus durch die beiden beispielsweise im Krankenhaus sehr unwahrscheinlich, hieß es. Für Mittwoch wurde eine offizielle Mitteilung des Landkreises angekündigt.

Frau aus dem Landkreis Oder-Spree mit Corona infiziert

