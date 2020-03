Berlin (NBR) Grenze dicht, sofort!", "Deutschland droht ein zweites 2015 – diesmal mit Hardcore-Islamisten", "Merkel-Regierung versagt beim Coronavirus".

Diese Aussagen der vergangenen Tage stammen von AfD-Politikern. Es sind Attacken, wie man sie von den Rechtspopulisten kennt. Dass diese Scharfmacher-Parolen bei der AfD heute Hochkonjunktur haben, zeigt die Uneinigkeit in der Partei. Nach den Morden von Hanau plädierte Parteichef Tino Chrupalla nämlich noch für eine "Selbstreflexion" und "verbale Abrüstung". Wenige Tage danach ist klar: Die AfD wird sich künftig nicht zurückhalten. Braucht sie auch gar nicht. Denn sie hat das Thema wieder, das sie 2015 groß machte: die Flüchtlingskrise.

2015 war die einstige Professorenpartei am Ende. Die AfD hatte unter einem Führungsstreit schwer gelitten und lag in Umfragewerten teilweise bei drei Prozent. Dann kam die Flüchtlingskrise. Der damalige Parteichef Alexander Gauland bezeichnete sie als "Geschenk". Die Partei schlachtete die Probleme, die mit der Migration kamen und zum Teil heute noch da sind, brutal aus. Die AfD inszenierte sich als einzige Partei, die die Schwierigkeiten benannte. Das brachte ihr Auftrieb, sie zog in den Bundestag, alle Landesparlamente und das Europaparlament ein. Heute hat sie stabile Zustimmungswerte, die bei 13 bis 15 Prozent liegen und ist in den ostdeutschen Parlamenten größtenteils zweitstärkste Partei.

Doch die AfD war zuletzt an eine Grenze gelangt. Sie konnte sich keine neuen Wählerschichten erschließen und fürchtet die Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Die Parteispitze ersann den Plan, sich bürgerlicher zu geben und sich Union und FDP als potenzieller Koalitionspartner anzubieten. Dazu gehörte, sich verbal zurückzuhalten. Erst recht nach dem Thüringer Eklat und den Morden in Hanau, als alle anderen Parteien den Ton gegenüber der AfD verschärften. Von dieser Idee der Zurückhaltung ist jedoch wenig übriggeblieben.

Zum Beispiel bei Alice Weidel: Zwar bedauert die Fraktionsvorsitzende einige ihrer Aussagen und würde sie so heute nicht mehr sagen, dennoch hetzt sie weiter. Bei einer Bundestagsdebatte über das Coronavirus fiel ihr als Lösung für eine drohende Pandemie ein, die Grenzen abzuriegeln. Damit griff sie das AfD-Paradethema auf, das die Parteispitze nun seit Tagen ausbreitet: Statt die Komplexität an der türkisch-griechischen Grenze und einer politischen Lösung darzustellen, wartet die AfD mit der einfachen Lösung auf: Grenzen dicht! Statt schutzlosen Kindern Obhut zu gewähren, lehnt die AfD die Aufnahme geflüchteter Minderjähriger von den griechischen Ägäis-Inseln ab und sieht dahinter die Verschwörung einer Masseneinwanderung.

Ob die Krise an der griechisch-türkischen Grenze sich wieder zu einem zweiten "Geschenk" entwickeln wird, ist heute noch nicht abzusehen. Klar ist jedoch: Solange die AfD gegen einen gemeinsamen Gegner außerhalb der Partei mobilisieren kann, wird sie sich kaum mit anderer Politik konstruktiv beschäftigen müssen.