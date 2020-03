Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Fahrt mit dem Taxi durch Frankfurt soll knapp zehn Prozent teurer werden. Die Stadtverordneten entscheiden am 26. März über die neuen Beförderungsentgelte. Grundlage für die leichte Preiserhöhung ist ein Gutachten – für das die Stadt rund 20.000 Euro bezahlt hat.

Die Tarifstruktur wird nicht verändert. Die Grundgebühr soll von 3 auf 3,20 Euro steigen. Bei einer bis zu zwei Kilometer langen Fahrt ist eine Erhöhung von 2 auf 2,30 Euro je Kilometer geplant, für längere Wegstrecken wären dann künftig 2 Euro statt 1,80 Euro zu zahlen. Auch die Gebühr für die Wartezeit wird angepasst: von 40 auf 45 Cent je Minute.

Letzte Preiserhöhung 2015

2015 wurden die Taxitarife in Frankfurt zuletzt angepasst. 2019 ließ die Straßenverkehrsbehörde nun erstmals überhaupt ein Gutachten zum Taxigewerbe in der Stadt erstellen. Die damit beauftragte ISUP GmbH sollte die Höhe der Tarife und Anzahl der Taxis unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewerten. Alle Taxiunternehmen wurden dazu befragt. Ein Ergebnis: Umsätze und Gewinne in der Branche gingen seit 2018 zurück. Eine zusätzliche Belastung stellen für viele Betriebe außerdem die 2019 noch einmal angehobenen Mindestlöhne dar. Laut dem Gutachten verdienen Taxiunternehmer in Frankfurt im Schnitt zu wenig für den Lebensunterhalt und nötige Rücklagen. Rund ein Viertel der Befragten sorgt außerdem nicht ausreichend für das Alter vor – "ein alarmierender Wert, der aber auch in anderen deutschen Städten zu beobachten ist", konstatiert die Straßenverkehrsbehörde.

Die Gutachter gaben daher zum einen die Empfehlung ab, nicht mehr als 50 Konzessionen zu vergeben – eine Obergrenze, die in Frankfurt bereits eingehalten wird. Ende Dezember gab es 22 Taxiunternehmen mit 50 Fahrzeugen, darunter 13 Betriebe mit einem und neun mit mehreren Fahrzeugen. Zum anderen wird eine Erhöhung der Taxitarife als notwendig angesehen.

Im Wirtschaftsausschuss am vorigen Montag waren die Taxitarif-Erhöhungen unstrittig. Für Unverständnis sorgte allerdings das 89 Seiten starke Gutachten. Auf Nachfrage nannte die Stadtverwaltung Kosten dafür in Höhe von 20 000 Euro. Der Stadtverordnete Thomas Wolff (FDP) nannte den Aufwand "unverhältnismäßig". Die Straßenverkehrsbehörde hingegen verteidigte den Auftrag an die ISUP GmbH: Mit dem Gutachten habe die Stadt gegenüber dem Taxigewerbe nun eine fundierte Argumentationsgrundlage in der Hand.

Taxiunternehmer Rainer Specht – auch Vorsitzender des Funktaxi-Vereins in Frankfurt – sieht die Gutachten kritisch. "Bisher hat die Stadt unseren Markt beobachtet, und wir waren zufrieden damit", sagt Specht. Er hätte auf die externe Untersuchung verzichten können. Außerdem habe er die Ergebnisse – für das die Betriebe die Daten zuliefern sollten – bis heute nicht zu Gesicht bekommen, kritisiert er. Die Fahrpreiserhöhungen betrachtet Rainer Specht mit gemischten Gefühlen. "Für Unternehmen mit mehreren Angestellten machen sie durchaus aus Sinn."