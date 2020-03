Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Im Beeskower Spanplattenwerk geht es bald in die Testphase. Dann wird sich zeigen, ob alle Motoren richtig laufen und sich alles fehlerfrei dreht. Im Frühjahr beziehungsweise Frühsommer sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die Meilensteine der neuen Anlage sind fertig: Sprinkler- und Abluftanlage nach dem Stand der Technik, das Beleimungsgebäude, in dem die Späne beleimt werden, mit einer stattlichen Höhe von etwa 30 Metern und die neue Presse.

"Das ist das Kernstück der Anlage, auch von den Investitionen her", so Werkleiter Arman Fatunz. 1.500 Tonnen schwer ist die neue Spanplattenpresse, für die eigens eine Halle gebaut wurde. Mit etwa 53 Millionen Euro ist das Vorhaben der Sonae-Arauco-Gruppe in Beeskow eine der größten Investitionen der Gruppe überhaupt.

Das Spanplattenwerk hat gigantische Ausmaße

"Bislang liegen wir im Plan", so die einstimmige Feststellung von Arman Fatunz und seinem Stellvertreter Stefan Schur. Es habe zwar die typischen technischen unvorhergesehenen Hindernisse wie auf jeder anderen Großbaustelle auch gegeben, aber ohne Auswirkungen auf das Gesamtprojekt. "Bei uns waren es ein Stück altes Fundament und Grundwasser", ergänzt Schur.

Das Bauwerk beeindruckt: 120 Meter lang, 18 breit und zwölf hoch. Mit der bestehenden Spanplattenpresse können Werkstücke von jeweils 19 Metern Länge im Takt gepresst werden, die neue Anlage produziert ein endloses Werkstück, das erst am Ende in Stücke geschnitten wird. Dafür kommt eine Doppel-Diagonalsäge zum Einsatz. Diagonal deshalb, weil das Sägeblatt mit dem kontinuierlich nachrückenden Werkstück diagonal mitgeführt wird: Hightech pur. Bevor es nun auf das Gelände und zur riesigen Halle mit der neuen Presse geht, kommt der Arbeitsschutz: Ohne vorschriftsmäßigen Schutzhelm und -Brille, Schuhe sowie einer Warnweste geht nichts. Bei laufenden Arbeiten kann immer etwas passieren, betont Arman Fatunz, setzt sich Helm und Brille auf. In der gigantischen Halle wird in mehreren Etagen gleichzeitig gearbeitet, überall verlaufen Leitungen und Kabel. "Derzeit arbeiten wir mit Dienstleistern zusammen, die den gesamten Produktionsprozess bis hin zur Schleifstraße verketten", erklärt er. Etwa 150 zusätzliche Arbeitskräfte aus vielen Ländern arbeiten zeitgleich auf dem Gelände. "Darunter sind zahlreiche von Fachfirmen für die Montage", sagt Stefan Schur, der Elektronikingenieur von Beruf ist. Die Arbeitskräfte wechseln über Metalltreppen die Etagen, stellen elektrische Verbindungen und Anschlüsse für weitere Medien wie Druckluft her. Das seien unverzichtbare und sehr wichtige, aber kleinteilige Arbeiten, die wenig spektakulär wirken.

Schornstein wird montiert

Abenteuerlich wird es in der kommenden Woche nochmal. "Fachkräfte montieren mittels Kran die Teile für den neuen Schornstein neben dem Beleimungsgebäude", so Fatunz.

Ziel des Bauvorhabens ist es, die Fertigungsgüte der Produkte zu verbessern. Künftig werden die Platten die Presse mit glatterer Oberfläche verlassen, was den Aufwand beim Schleifen verringert. Zudem wird die Dichte der Platten gleichmäßiger. Die Weiterverarbeitung erfolgt in der 1966 gebauten Fertigungshalle. Das Werk produziert künftig bis zu 375.000 Kubikmeter pro Jahr. Einige Tausend Tonnen Holz je Woche werden von etwa 300 Mitarbeitern im Betrieb verarbeitet.