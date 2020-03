Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Erkner ist eine idyllische Kleinstadt am südöstlichen Berliner Stadtrand mitten in einem beliebten Erholungsgebiet, umgeben von Wäldern und Seen. So werden die Wohnungen beworben, die die Berliner Nova-Gruppe am Ufer des Dämeritzsees in der Seestraße errichten und verkaufen will. Die Immobilienfirma lockt Käufer unter anderem mit eigenen Bootsanlegeplätzen. Nach dem Umbau der Steganlage soll für jede Wohnung ein Liegeplatz zur Verfügung stehen.

Bauantrag im Herbst möglich

Das Baufeld von Nova erstreckt sich länglich hin zum Ufer. Auf der Wasserseite sollen nun vier Mehrfamilienhäuser mit 28 Eigentumswohnungen entstehen, im oberen Teil kommen möglicherweise vier großzügiger angelegte Doppelhäuser hinzu. Deren genauer Zuschnitt ist noch nicht hundertprozentig geklärt, wie Projektleiter János Radics von Nova Liegenschaften erläutert "Wir werden noch untersuchen, welche Kombination aus Größe und Baukosten dem aktuellen Wohnungsmarkt gerecht wird", so Radics. Bis zu drei Geschosse sind in der Höhe erlaubt, und diese wird Nova voraussichtlich bei allen Bauten ausnutzen, erklärt Radics.

Wenn alles plangemäß läuft, könnte im Herbst bereits der Bauantrag gestellt werden, ab Frühjahr 2021 würden dann die Gebäude anfangen emporzuwachsen. Ursprünglich gehörte die Seestraße 24 zum Bootshauses Kimmritz und war mit einer Schiffshalle und mehreren Häuschen bebaut, einige beherbergten auch Unterkünfte für die Segler.

Die Stadtverordnetenversammlung gab jetzt grünes Licht zum Aufstellungsbeschluss für das Vorhaben. Ein Bebauungsplanverfahren kann damit starten. Der Beschluss war bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung recht glatt durchgegangen. Etwas Skepsis kam von Erik Nickel (CDU) ob der Parkplatzsituation bei der geplanten Wohnanlage: "Nur fünf Parkplätze sind auf dem Grundstück vorgesehen", bemängelt er. Das Gros der Parkflächen für die künftigen Bewohner soll auf öffentlichem Straßenland entstehen.

Bauträger befestigt Kiesweg

Dort muss die Firma Nova allerdings sowieso Hand anlegen. Denn bislang liegt das Grundstück noch an einem Kiesweg, der von der befestigten Seestraße abzweigt. Insgesamt sind dort im Moment 34 Parkplätze in der Planung.

Jana Marie Gruber (SPD) möchte geklärt wissen, ob der Uferstreifen für die Öffentlichkeit frei begehbar sein wird. Letztlich einigten sich die Abgeordneten, anstehende Detailfragen später bei den Verhandlungen zum noch anstehenden Städtebaulichen Vertrag zu klären.