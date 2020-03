Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die E.dis erneuert derzeit ihr Mittelspannungskabel von Sonnenburg bis nach Bad Freienwalde in Höhe Moorbad, teilte Unternehmenssprecher Horst Jordan auf Anfrage mit. "Um den Eingriff in die Natur so gering wie möglich zu halten, kommt neben klassischen Erdarbeiten auch ein hochmodernes gesteuertes Spülbohrverfahren auf rund 4,7 Kilometern zum Einsatz", führte er weiter aus. "Dabei werden abschnittsweise jeweils kleinere Gruben ausgehoben, deren Verbindung dann mittels unterirdischer Bohrung erfolgt, durch die das Kabel anschließend verlegt werden kann." Die Arbeiten werden im Auftrag der E.dis durch eine Partnerfirma aus Sommerfelde ausgeführt und noch mehrere Wochen andauern.

Die sieben Stunden lange Stromabschaltung am Montag stand nicht in direktem Zusammenhang mit dem Kabelaustausch, so Jordan, sondern lag im Wechsel des Trafos in der Trafostation direkt in Sonnenburg. Der dortige Trafo sei durch einen leistungsfähigeren ersetzt worden, sagte der Sprecher.

Beide Maßnahmen waren im Zuge der stetigen Modernisierungsarbeiten am E.dis-Netz langfristig geplant und dienten dem Ausbau der Versorgungssicherheit in der Region. Weitere baubedingte Abschaltungen seien im Moment nicht geplant. Die E.dis investiere jährlich rund 100 Millionen Euro in ihre Netze, die eine Leitungslänge von rund 80.000 Kilometer haben.